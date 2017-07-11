В Харькове через суд выселили незаконный магазин из студенческого общежития

Высший хозяйственный суд Украины признал недействительным договор аренды помещения в общежитии одного из харьковских вузов. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, согласно постановлению суда общество с ограниченной ответственностью ООО, которое в студенческом общежитии незаконно разместило магазин промышленных товаров, обязали освободить помещение.

«Основанием для выселения арендатора стало нецелевое использование помещения вуза площадью 34,4 кв. м. Общество организовало в общежитии деятельность, не связанную с учебным процессом, противоречит законодательным нормам », - рассказала К. Шевцова.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Общество обжаловало решение первой инстанции в апелляции. Однако в кассации суд также поддержал требования прокуратуры и обязал общество вернуть помещение вуза, балансовая стоимость которого составляет почти 160 тыс грн.

