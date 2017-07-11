В Харькове через суд выселили незаконный магазин из студенческого общежития

11 июля 2017 г. 10:42
81 просмотр

Высший хозяйственный суд Украины признал недействительным договор аренды помещения в общежитии одного из харьковских вузов. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Как сообщила руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, согласно постановлению суда общество с ограниченной ответственностью ООО, которое в студенческом общежитии незаконно разместило магазин промышленных товаров, обязали освободить помещение.

«Основанием для выселения арендатора стало нецелевое использование помещения вуза площадью 34,4 кв. м. Общество организовало в общежитии деятельность, не связанную с учебным процессом, противоречит законодательным нормам », - рассказала К. Шевцова.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Общество обжаловало решение первой инстанции в апелляции. Однако в кассации суд также поддержал требования прокуратуры и обязал общество вернуть помещение вуза, балансовая стоимость которого составляет почти 160 тыс грн.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.