В Харькове чиновник миграционной службы попался на взятке

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды работника Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook, главный специалист подразделения организации предотвращения нелегальной миграции наладил механизм вымогательства и получения денег от иностранных граждан. Оперативники СБ Украины, в частности задокументировали, что злоумышленник получил от иностранца $2,5 тысячи за беспрепятственную и ускоренную процедуру получения украинского гражданства.

Правоохранители задержали взяточника в Харькове во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному служащему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц миграционной службы, возможно причастных к противоправной сделки.