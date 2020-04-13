В Харькове чиновник миграционной службы попался на взятке

13 апреля 2020 г. 16:17
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В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды работника Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области.
 
Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook, главный специалист подразделения организации предотвращения нелегальной миграции наладил механизм вымогательства и получения денег от иностранных граждан. Оперативники СБ Украины, в частности задокументировали, что злоумышленник получил от иностранца $2,5 тысячи за беспрепятственную и ускоренную процедуру получения украинского гражданства.
 
Правоохранители задержали взяточника в Харькове во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному служащему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.
 
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц миграционной службы, возможно причастных к противоправной сделки.
 
Операция по разоблачению взяточника происходила совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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