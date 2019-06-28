В Харькове дерево упало на автомобиль

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28 июня 2019 г. 17:45
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В Харькове на ул. Мира, 80 дерево упало на автомобиль "Subaru Forester".

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

Однако, как сообщили в Центре экстенной медицинской помощи и медицины кататстроф, в 14:31 медикам поступил вызов по поводу «ДТП» на улице Мира.

Прибывшая на место происшествия через 6 минут бригада медиков выяснила, что во время движения автомобиля на него упало дерево.

Медики предоставили женщине необходимую медицинскую помощь на месте.

По факту происшествия патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий.

 

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