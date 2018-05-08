В Индустриальном районе подростки ходили по краю крыши многоэтажки (видео)

В Харькове на улице Северина Потоцкого по краю крыши дом №34 ходили подростки.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Сообщается, что в результате рискованных действий никто из подростков не пострадал.

Но очевидцы происходящего успели снять шокирующее видео, а затем опубликовали в Сети.

На видео видно, как несколько подростков, предположительно, четверо, находятся у края крыши многоэтажного дома. Затем девушка становится на парапет крыши и начинает ходить по периметру, затем садится и свешивает вниз обе ноги.

«Уважаемые родители, следите за своими детьми», - пишут разгневанные и напуганные поступком подростков харьковчане в комментариях под постом.