В Харькове дети проникли в неработающий банк

В Слободском районе дети проникли в неработающий банк.

Об этом сообщается в соцсетях.

«Замок на здании постоянно сорван и это не в первый раз, но здание до сих пор числится, как банк», - отмечают пользователи соцсетей.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 2 октября около 18:50 в полицию поступило сообщение от прохожего. Он рассказал, что неизвестные через окно проникли в заброшенное помещение банка на улице Кыргызской.

Прибывшие на место патрульные полицейские установили, что в здание через ранее разбитое стекло проникли 8 детей.

Как отмечается, ко времени приезда полиции на место дети уже находились рядом с банком.

Информация о происшестви зарегистрирована в Слободском отделе полиции.