В Харькове два бультерьера напали на женщину с лабрадором

Это событие произошло вечером по улице Благовещенской, когда местная жительница возвращалась домой. До дома оставалось несколько метров, но тут же возникла проблема.

За інформацією правоохоронців, жінка вигулювала свого лабрадора. Та раптом, з арки, до неї вибігли дві собаки бійцівської породи.

Это были два бультерьера, рассказывают в полиции, которые напали на собаку женщины. На крики прибежал и хозяин бультерьеров, но успокоить нападающих он не смог. На помощь поспешили несколько прохожих и, общими усилиями, разняли собак. После стычки, владелец бойцовских собак просто пошел домой. К счастью, пострадал, во время нападения, только лабрадор. Сама женщина никак не травмировалась, говорит заместитель начальника Холодногорского отделения полиции в Харьковской области Олег Чайка.

Олег Чайка, заместитель нач. Холодногорского ОП в Хар. обл.

В ході розбирательства по цьому матеріалу, встановилось місце мешкання власника цих собак бійцівськіх. На неодноразові виходи і запрошення до відділу поліції, власник собак не реагував.

Олег Чайка добавляет: накануне, мужчина все-таки пришел в отделение. На него составили административный протокол по статье 154 (нарушение правил содержания собак и котов). Сейчас дело направили в Холодногорской районный суд. Владельцу бультерьеров грозит штраф.