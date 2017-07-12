В Харькове два человека свели счеты с жизнью

12 июля 2017 г. 12:27
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События произошли в Основянском и Индустриальном районах города.

По сведениям полиции, вчера, 11 июля, в 10:05 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что 58-летняя женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на шестом этаже на улице Сергея Грицевца. При жизни женщина злоупотребляла спиртными напитками.

В 17:45 в Основянском районе 31-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с крыши девятиэтажного дома по месту проживания. Молодой человек при жизни имел психические расстройства.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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