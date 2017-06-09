В Харькове две иномарки не поделили дорогу: пострадали двое

09 июня 2017 г. 16:45
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Авария произошла 9 июня, около 9:00 на проспекте Новобаварском, 95.

Как рассказали в пресс-службе партрульной полиции Харькова, автомобиль Opel Zafira, направляясь по проспекту Новобаварскому, выполнял поворот на улицу Шульженко. В то же время с улицы Шульженко на проспект выезжал автомобиль Nissan Almera, который совершил столкновение с автомобилем Opel, в результате чего последний перевернулся.

В результате ДТП в больницу госпитализировали 15 - летнюю пассажирку Opel и водителя Nissan.

На место вызвана следственно-оперативная группа.

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