В Харькове бывший сотрудник прокуратуры попал в ДТП

Авария произошла накануне в 19:40 - на Салтовком Шоссе-173 столкнулись автомобили BMW и Славута.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир Славуты - мужчины 40 и 43-х лет. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Водитель BMW с места ДТП скрылся, сейчас устанавливается его местонахождение.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ст.286 УК Украины. Обстоятельства выясняются.

В соцсетях появилась информация, что за рулем BMW был бывший сотрудник прокуратуры Максим Марченко, которых находился в нетрезвом состоянии. И с места аварии его увезли неизвестные на микроавтобусе. В пресс-службе прокуратуры в Харьковской области отметили, что Марченко уволился еще 2011 году.