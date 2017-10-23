В Харькове бывший сотрудник прокуратуры попал в ДТП

23 октября 2017 г. 12:24
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Авария произошла накануне в 19:40 - на Салтовком Шоссе-173 столкнулись автомобили BMW и Славута. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир Славуты - мужчины 40 и 43-х лет. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Водитель BMW с места ДТП скрылся, сейчас устанавливается его местонахождение. 

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ст.286 УК Украины. Обстоятельства выясняются. 

В соцсетях появилась информация,  что  за рулем BMW был бывший сотрудник прокуратуры Максим Марченко, которых находился в нетрезвом состоянии. И с места аварии его увезли неизвестные на микроавтобусе. В пресс-службе прокуратуры в Харьковской области отметили,  что  Марченко уволился еще 2011 году.

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