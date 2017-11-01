В Харькове футбольные болельщики устроили драку в трамвае

01 ноября 2017 г. 18:11

В центре Харькова из трамвая сняли футбольных фанов, которые устроили драку.

Об этогм на своей странице в Фейсбук сообщил Директор департамента информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

"Только что из трамвая 6-го маршрута на остановке пер. Короленко полиция сняла группу болельщиков. Они ехали на стадион. И по дороге, прямо в салоне, взрывали петарды, бухали, задирались к пассажирам. Как результат - в трамвае завязалась драка. Про пострадавших известно пока только о разбитом дверном стекле трамвая. Пострадал ли кто-то еще - на сейчас информации нет", - написал он

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