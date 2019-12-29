В Харькове горел центр профессионально-технического образования

В Харькове на бульваре И.Каркача загорелся центр профессионально-технического образования.
Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
По их информации, пожар произошел около 18:00 в социально-бытовом корпусе учреждения.
На место работали отделения ГСЧС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 декабря в 17:58 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории Центра профессионально-технического образования на бульваре И. Каркача, 24.
На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра. Площадь пожара составила около 200 кв.м.
В 18:32 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 20:32 полностью ликвидировали.
Его причина и ущерб выясняются.