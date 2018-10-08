В Харькове горел Центр репродуктивной медицины

8 октября в 15:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании Центра репродуктивной медицины им. академика В.И. Грищенко на ул. Благовещенской, 25 в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Возгорание произошло в чердачном помещении. Там загорелся утеплитель.

На момент прибытия первого спасательного подразделения площадь пожара составила около 30 кв.м.

К месту происшествия автоматически направлено 8 пожарных автоцистерн и 2 автолестницы.

На тушение огня сразу подано 2 пожарных ствола.

Уже в 15:45 спасатели его локализовали.

Из опасной зоны задымления на свежий воздух спасатели эвакуировали 15 человек.

Полностью ликвидировали пожар в 16:46. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара выясняют.