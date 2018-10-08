В Харькове горел Центр репродуктивной медицины

8 октября в 15:16 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании Центра репродуктивной медицины им. академика В.И. Грищенко на ул. Благовещенской, 25 в Холодногорском районе Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Возгорание произошло в чердачном помещении. Там загорелся утеплитель.
На момент прибытия первого спасательного подразделения площадь пожара составила около 30 кв.м.
К месту происшествия автоматически направлено 8 пожарных автоцистерн и 2 автолестницы.
На тушение огня сразу подано 2 пожарных ствола.
Уже в 15:45 спасатели его локализовали.
Из опасной зоны задымления на свежий воздух спасатели эвакуировали 15 человек.
Полностью ликвидировали пожар в 16:46. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара выясняют.