В Харькове горел частный дом

В Киевском районе Харькова сегодня под утро произошел пожар в частном жилом доме на ул. Проспектной 14/37.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация об этом поступила пожарным 22 октября в 4:18.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горело чердачное помещение дома.

Площадь пожара составляла 50 м.кв.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом в целом.

В 05:00 они пожар локализовали, а в 6:08 - полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб от него устанавливают.