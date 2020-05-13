В Харькове горел частный дом: хозяев спасали через окно

13 мая 2020 г. 11:48
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Сегодня, 13 мая, в 5:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в одноэтажном жилом доме на двух хозяев, что находится на въезде Мичурина, 8.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции чердачного помещения, перекрытия и крыши. Кроме того, пламя перекинулось на мансардное помещение и хозяйственную пристройку к дому. Общая площадь пожара составляла около 200 кв.м. В результате горения выделилось большое количество опасного дыма, который начал проникать в комнаты. От него начали задыхаться трое жителей дома - мужчина 1974 г.р., женщина 1976 г.р. и их сын 1994 г.р. Пожарные немедленно организовали спасение людей из через окно.
 
В 08:26 пожар был ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.

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