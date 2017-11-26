В Харькове горел гаражный бокс. Пострадал мужчина

26 ноября 2017 г. 13:18
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Информация о загорании легковых автомобилей в гаражных боксах на территории частного домовладения поступила сегодня в 2:30.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, огнем были охвачены 3 гаражных бокса, в которых горели моторные отсеки и салоны автомобилей Daewoo Lanos, Seat и Scoda Octavia. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

Во время пожара получил отравление угарным газом хозяин боксов. Мужчину 1959 года рождения госпитализировали.

В 3:34 пожар был локализован, в 6:20 полностью ликвидирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, которая устанавливает обстоятельства и причину пожара.

Видео: 

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