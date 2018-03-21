В Харькове горела частная баня

21 марта 2018 г. 14:52
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21 марта в 5:32спасатели получили сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Каштановой в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели увидели открытое пламя и дым на кровле бани.

При разведке спасатели установили, что пламя распространилось на деревянное перекрытие, крышу и деревянные элементы внутренних помещений бани.

Общая площадь пожара составила около 20 кв.м.

Огонь спасатели ликвидировали в 6:58.

В результате пожара никто не пострадал.

Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

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