В Харькове горела частная баня

21 марта в 5:32спасатели получили сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Каштановой в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.
Прибывшие на вызов спасатели увидели открытое пламя и дым на кровле бани.
При разведке спасатели установили, что пламя распространилось на деревянное перекрытие, крышу и деревянные элементы внутренних помещений бани.
Общая площадь пожара составила около 20 кв.м.
Огонь спасатели ликвидировали в 6:58.
В результате пожара никто не пострадал.
Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.