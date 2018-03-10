В Харькове горела квартира: пострадал мужчина

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по улице Академика Подгорного, 7/59 в Харькове поступило к спасателям 9 марта в 6:44.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание произошло в квартире на втором этаже.

Под присмотром спасателей был эвакуирован хозяин квартиры, мужчина 1974 года рождения, который получил ожоги верхних конечностей и отравление угарным газом и был госпитализирован в больницу.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Горели домашние вещи.

В 7:00 пожар удалось локализовать, а в 7:13 – ликвидировать.

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.