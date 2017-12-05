В Харькове горела квартира. Пострадала женщина

Сообщение о пожаре в жилом четырехэтажном доме на ул. Морозова, 2 поступило 4 декабря в 18:04.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание произошло в квартире на 4-м этаже. Там горел диван и ковер на стене. Вся квартира была полна дыма. Рядом с диваном спасатели нашли без сознания хозяйку дома 1937 года рождения. Ее немедленно вынесли на свежий воздух, где она пришла в себя.

По словам врачей скорой женщина успела получить отравление угарным газом, поэтому была госпитализирована во 2-ю Харьковскую больницу.

Площадь пожара составила не более 2 кв.м. Она была ликвидирована струей воды, который образовался в результате прорыва пластиковой трубы системы отопления. Спасатели перекрыли воду и проверили отсутствие каких-либо очагов горения.

По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожности при обращении с огнем.