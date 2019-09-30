Несоблюдение правил пожарной безопасности и поджог: эксперты устанавливают причины пожаров на Салтовке

Пятнадцать жителей пятиэтажки из-за сильного задымления лестничной клетки накануне пришлось эвакуировать спасателям. В два часа дня огонь охватил квартиру дома по улице Героев Труда 29-Б.

Тамара Николаевна говорит, что едкий запах дыма первыми почувствовали соседи. Именно они сразу же и вызвали спасателей.

Тамара Гиберт, пенсионерка

Выскочила, женщина кричала какая-то: “47-я квартира, звони скорее!” Ну, они тут же позвонили, через 10 минут приехала “пожарная”. Я не знала этого человека, но так, по разговору, что он, ну, алкаш или пил

Соседи говорят, что мужчина действительно злоупотреблял спиртными напитками, а квартиру снимал вместе с женой и маленькой дочкой. Их на момент пожара дома не было.

Сергей, сосед

Увлекался спиртными напитками, ну, это соседи подтверждают, я с вами абсолютно согласен. Ну, и поплатился этим своей жизнью и маленького котёнка

Тело погибшего мужчины обнаружили в квартире уже после того, как потушили пламя. Им оказался сорокатрехлетний арендатор квартиры. По предварительной информации, он отравился угарным газом.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

На місці пожежі було знайдено тіло чоловіка. Потім стало відомо, що це чоловік, який проживав в цій квартирі, він 1976 року народження. Попередня причина цієї пожежі - це необережне поводження при палінні в нетверезому стані, це попередня причина

Также сейчас специалисты устанавливают причины возгорания автомобилей на Салтовке. В три часа ночи на линию "101" поступило сообщение о возгорании иномарок "Volkswagen” и "KIA" на парковке. Предварительная причина возгорания, говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области - поджог.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Так, охоронець нам повідомив про цю пожежу. Він, зразу було сказано, що там горить 2 автомобіля, є загроза розповсюдження на інший автомобіль. Найбільш всього постраждало - це 10 квадратних метрів, практично - це автомобіль “Volkswagen”, ну, а інший автомобіль, я маю на увазі “KIA”, - там було пошкоджено моторний відсік, ну, а також і салон

Женщина, которая сегодня охраняет парковку, уверяет, что ее напарница ночью работала. Более того, до приезда спасателей пыталась самостоятельно двумя огнетушителями потушить огонь. Ведь была угроза, что огонь перекинется и на другие машины, которые стояли на парковке.

Алла Леонидовна, охраняет парковку

Услышала звук падающего предмета, выглянула в окно, увидела горящую смесь, которая вытекала из-под машины. Сидела, работала, мы в 3 часа снимаем кассу, в 3:09 случилось

Полностью локализовать огонь спасателям удалось в четыре утра.

Пока причины возникновения пожаров и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.