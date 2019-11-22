На харьковском предприятии горела мастерская: погиб рабочий

Сегодня, 22 ноября, ночью в Слободском районе Харькова в результате пожара в мастерской погиб мужчина.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, в помещении, расположенном по адресу: 2-й Орловский проезд, в 3:37 был зафиксирован пожар в мастерской на территории РБП-11 (ремонтно - строительное предприятие).

Площадь пожара составила 4 кв. метра. В помещении мастерской горела мебель.

На месте пожара обнаружили тело 42-летнего рабочего, который погиб от отравления угарным газом.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, пожарные локализовали огонь в 04:05, ликвидировали - в 4:26.

Вероятной причиной пожара, по данным ГСЧС, является неосторожное обращение погибшего с огнем при курении.