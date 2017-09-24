В Харькове горела пятиэтажка: пострадала пожилая женщина

24 сентября 2017 г. 11:39
6 просмотров
Информация о пожаре в квартире на 5 этаже в пятиэтажном жилом доме по проспекту Тракторостроителей, 89-А поступила накануне в 10:09.
 
Как рассказали пресс-службе ГСЧС Украины в Харкьвоской области, огнем были охвачены веранда, домашние вещи в коридоре и мебель на кухне. Площадь пожара составила 8 кв. м.
 
Возгорание заметила хозяйка дома 1954 года рождения, которая бросилась тушить огонь. Женщина получила отравление угарным газом и ожоги верхних конечностей и была госпитализирована в 2-ю больницу Харькова.
 
Спасатели уже в 10:26 локализовали пожар в 11:02 полностью ликвидировали ее.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.