В Харькове горела пятиэтажка: пострадала пожилая женщина

Информация о пожаре в квартире на 5 этаже в пятиэтажном жилом доме по проспекту Тракторостроителей, 89-А поступила накануне в 10:09.

Как рассказали пресс-службе ГСЧС Украины в Харкьвоской области, огнем были охвачены веранда, домашние вещи в коридоре и мебель на кухне. Площадь пожара составила 8 кв. м.

Возгорание заметила хозяйка дома 1954 года рождения, которая бросилась тушить огонь. Женщина получила отравление угарным газом и ожоги верхних конечностей и была госпитализирована в 2-ю больницу Харькова.

Спасатели уже в 10:26 локализовали пожар в 11:02 полностью ликвидировали ее.

Причина возникновения пожара устанавливается.