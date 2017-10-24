В Харькове горели офисные помещения

Информация о пожаре в трехэтажном административном здании по Конному переулку, 5 поступила накануе в 8:30 утра.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горели офисные помещения и техника на площади 20 кв.м. Пожар происходил на первом этаже, а остальные этажи были сильно задымлены. Разведка пожара установила отсутствие угрозы людям.

Пожарные локализовали пожар в 9:09, а в 9:52 полностью ликвидировали ее. Вследствие пожара никто не пострадал.

Причина возникновения пожара и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.