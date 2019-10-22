В Харькове горит отель (видео)

В Харькове горит здание отеля «Нарт», расположенного на улице Пестеля, 47, возле станции метро «Киевская».

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее видео с места пожара.

По информации пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, вызов на пожар в двухэтажном станции по улице Пестеля, 47 поступил спасателям в 16:56.

На момент прибытия пожарных горела крыша площадью 400 кв.метров.

Троим человекам из здания помогли выйти спасатели.

По информации пожарных, жертв нет.

На месте пожара сейчас работают 8 подразделений ГСЧС.

Идет ликвидация пожара.