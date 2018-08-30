В Харькове горящая трава повредила теплотрассу

За прошедшие сутки в Харьковской области спасатели 47 раз выезжали на тушение пожаров, уничтоживших 8,5 га природных экосистем, а также жилые дома и имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в Харькове на улице Электровозной горящие трава и ветки повредили теплотрассу на площади 10 кв.м.

Кроме того, в селе Глубокое Харьковского района такой пожар уничтожил строительные материалы, которые хранились в металлическом контейнере на территории садового участка.

В селе Доброволье Близнюковского района огнем от горящей травы поврежден жилой дом на площади 35 кв.м.

А в селе Щуровка на Балаклейщине от огня пострадали 2 заброшенных дома и 2 надворные постройки на общей площади 110 кв.м.