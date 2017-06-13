В Харькове государству вернут более 2 тыс. кв. м. земли

Хозяйственный суд области в полном объеме удовлетворил иск Харьковского местной прокуратуры №5 и признал за Министерством инфраструктуры Украины право собственности на нежилые помещения площадью более 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области.

По словам первого заместителя руководителя местной прокуратуры Андрея Кравченко, недвижимость стоимостью около 1400000 грн. незаконно выбыла из собственности государства. Недвижимость незаконно продали частному предприятию.

В 2009 году Хозяйственный суд области признал право собственности за частником. После этого прокуратура обжаловала это решение в судах апелляционной инстанции. Как результат - договоры купли-продажи признаны недействительными.

Кроме того, суд установил факт принадлежности этого имущества в государственную собственность, однако на момент подачи иска в Хозяйственный суд имущество так и находилось в распоряжении частного предприятия. В здании функционировали производственные помещения. Поэтому прокуратура и обратилась с требованием вернуть недвижимость ее владельцу - Министерству инфраструктуры Украины.

