В Харькове гражданин Палестины продавал наркотики

Накануне сотрудниками полиции был задержан 35-летний гражданин Палестины.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, при осмотре у него было изъято 1 грамм марихуаны и 1500 гривен, полученные за сбыт наркотиков.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения

