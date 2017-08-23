В Харькове гражданин Палестины продавал наркотики

23 августа 2017 г. 12:32
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Накануне сотрудниками полиции был задержан 35-летний гражданин Палестины.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, при осмотре у него было изъято 1 грамм марихуаны и 1500 гривен, полученные за сбыт наркотиков.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения
 

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