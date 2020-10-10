В Харькове гражданин Вьетнама попался на подделке продукции известных спортивных брендов

В Харькове задержали 58-летнего ранее судимого гражданина Вьетнама, который незаконно использовал фирменные знаки известных брендов. Во время обысков полицейские изъяли у него фальсифицированную продукцию, в соответствии с количеством которой нанесен материальный ущерб на общую сумму более 900 тыс. гривен.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник, не имея лицензии на использование и право продажи товарных знаков известных спортивных брендов, с июня 2019 года по 28 июля 2020 года организовал подпольное производство спортивной одежды с незаконным использованием фирменного наименования известных марок. С помощью специального оборудования он организовал пошив одежды и сделал накатки знаков фирменного наименования.

Фальсифицированный товар человек привез на арендованное торговое место, что находится на территории рынка Харькова, где незаконно хранил его и продавал по цене ниже, чем у производителя. Также указанная продукция сбывалась через оптовый интернет-магазин и с помощью почтового перевозчика отправлялась покупателям по всей территории Украины.

8 октября мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 тысяч до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.