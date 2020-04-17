В Харькове группу иностранцев разоблачили в разбойных нападениях на предпринимателей

Харьковские полицейские разоблачили участников преступной группировки в серии разбойных нападений на предпринимателей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что организовал деятельность преступной группы 27-летний гражданин Азербайджана. Его соучастниками стали 32-летний уроженец Дагестана и двое 38-летних граждан Азербайджана.

Своими жертвами злоумышленники выбирали исключительно граждан Вьетнама, сферой деятельности которых был обмен валют на рынке «Барабашово».

Правоохранители задержали злоумышленников в ноябре прошлого года сразу после совершения ими разбойного нападения на гражданина Вьетнама на улице Морозова.

В ходе досудебного расследования злоумышленники были разоблачены в совершении еще двух разбойных нападений на граждан Вьетнама.

Так, в июле прошлого года у подъезда дома по проспекту Юбилейному они с применением насилия открыто завладели сумкой с деньгами в сумме 20 000 гривен и 20 000 долларов США, а также мобильными телефонами пострадавшего.

В августе у дома на Салтовском Шоссе злоумышленники ограбили предпринимателя и отобрали у него денежные средства в сумме 100 000 гривен.

При совершении преступления злоумышленники использовали автомобиль «ВАЗ 2110».

В ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские изъяли номерные знаки, которые заранее были похищены с другого авто и для конспирации устанавливались на автомобиль злоумышленников.

Также изъята ксерокопия вида на жительство на имя одного из пострадавших и другие вещественные доказательства.

15 апреля 2020 задержанным фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемые содержатся в следственном изоляторе.

Полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.