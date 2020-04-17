В Харькове группу иностранцев разоблачили в разбойных нападениях на предпринимателей

Харьковские полицейские разоблачили участников преступной группировки в серии разбойных нападений на предпринимателей.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские установили, что организовал деятельность преступной группы 27-летний гражданин Азербайджана. Его соучастниками стали 32-летний уроженец Дагестана и двое 38-летних граждан Азербайджана.
Своими жертвами злоумышленники выбирали исключительно граждан Вьетнама, сферой деятельности которых был обмен валют на рынке «Барабашово».
Правоохранители задержали злоумышленников в ноябре прошлого года сразу после совершения ими разбойного нападения на гражданина Вьетнама на улице Морозова.
В ходе досудебного расследования злоумышленники были разоблачены в совершении еще двух разбойных нападений на граждан Вьетнама.
Так, в июле прошлого года у подъезда дома по проспекту Юбилейному они с применением насилия открыто завладели сумкой с деньгами в сумме 20 000 гривен и 20 000 долларов США, а также мобильными телефонами пострадавшего.
В августе у дома на Салтовском Шоссе злоумышленники ограбили предпринимателя и отобрали у него денежные средства в сумме 100 000 гривен.
При совершении преступления злоумышленники использовали автомобиль «ВАЗ 2110».
В ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские изъяли номерные знаки, которые заранее были похищены с другого авто и для конспирации устанавливались на автомобиль злоумышленников.
Также изъята ксерокопия вида на жительство на имя одного из пострадавших и другие вещественные доказательства.
15 апреля 2020 задержанным фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время подозреваемые содержатся в следственном изоляторе.
Полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.