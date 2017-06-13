В Харькове грузовик врезался в иномарку, которая разворачивалась в неположенном месте

Авария произошла сегодня, около 10:00 на проспекте Льва Ландау, 58.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, автомобили Chevrolet Cruze и КамАЗ 55111 двигались по проспекту Льва Ландау со стороны Салтовки в направлении проспекта Гагарина в левой полосе движения.

61-летний водитель Chevrolet Cruze остановился, чтобы совершить разворот в неустановленном для этого месте, а именно на пешеходном переходе, после чего в него врезался грузовик который двигался позади под управлением 38-летнего водителя.

В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские помогли водителям оформить европротокол.