В Харькове грузовик врезался в иномарку, которая разворачивалась в неположенном месте

13 июня 2017 г. 14:59
9 просмотров

Авария произошла сегодня, около 10:00 на проспекте Льва Ландау, 58.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, автомобили Chevrolet Cruze и КамАЗ 55111 двигались по проспекту Льва Ландау со стороны Салтовки в направлении проспекта Гагарина в левой полосе движения.

61-летний водитель Chevrolet Cruze остановился, чтобы совершить разворот в неустановленном для этого месте, а именно на пешеходном переходе, после чего в него врезался грузовик который двигался позади под управлением 38-летнего водителя.

В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские помогли водителям оформить европротокол.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.