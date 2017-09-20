В Харькове хакер атаковал компьютеры депутатов

Мужчина использовал вирус для получения информации.

Оперативники разоблачили 23-летнего хакера, который использовал вредоносное программное обеспечение и незаконно вмешивался в компьютерные сети, как украинских пользователей интернет-сети, так и иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что мужчина получал доступ к персональным компьютерам на правах администратора. Отмечено, что во время санкционированного обыска квартиры в Харькове полицейские изъяли его персональный компьютер, на жестком диске которого находилось вредоносное программное обеспечение.

В настоящее время рассматриваются различные версии и мотивы действий подозреваемого.

"Анализируя ту информацию, и те данные, которые мы обнаружили на его компьютере, мы рассматриваем несколько версий и мотивов совершения хакером преступления, в том числе заказного характера, поскольку среди "жертв" хакера также и члены украинских политических партий", - отметил руководитель отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Денис Колесник.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

