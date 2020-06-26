Минометные мины, артснаряд и граната: на Харьковщине обезвредили старые боеприпасы

На Харьковщине за сутки, 25 июня, пиротехники ГСЧС разминировали 5 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Работы по разминированию проводились в Холодногорском районе города Харькова и Нововодолажском районе области.

Среди обнаруженных боеприпасов были 3 минометных мины, 1 артснаряд и 1 ручная граната.

Все взрывоопасные находки были обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

Пострадавших нет.