В Харькове и области за сутки нашли 10 боеприпасов

На Харьковщине 11 апреля пиротехническая группа ГСЧС обследовала территорию области на предмет выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, работы по разминированию проводились в Харьковском и Дергачевском районах области, а также Московском и Индустриальном районах Харькова.

Всего специалисты уничтожили 10 найденных боеприпасов, из которых - 7 минометных мин, 2 артснаряда разного калибра, а также 1 ручная граната.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

«При обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к таким воздействиям и нагреванию», - подчеркнули в ГСЧС.