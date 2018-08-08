В Харькове и Волчанске горели гаражи. Трое спасателей получили ожоги, один – отравление угарным газом

Ожогов верхних конечностей, лица и шеи первой и второй степени тяжести стоило тушение пожара в городе Волчанск трем чрезвычайникам.

О возгорании в гаражах на территории бывшего автотранспортного предприятия, сообщили очевидцы.

На момент прибытия огнем было охвачено уже около 100 кв.м площади. Ситуация осложнилась тем, что в гараже хранились емкости с топливом, которые начали взрываться от огня.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл

В результате тушения и вот этими спровоцированными взрывами, которые произошли в тех. емкостях, которые там находились. А там находились около трёх тонн, лёгковоспламеняющихся жидкостей, они начали детонировать. Получили травмы четыре человека наших, три из них - это были ожоги, и один получил отравление угарным газом.

Пострадавших сразу госпитализировали в ожоговый центр. В ГСЧС говорят, что состояние их удовлетворительное.

И в тот же день гаражи горели снова, но уже в Харькове. Так, около 23-х часов, жителей пятиэтажки по улице Дарвина побеспокоил едкий дым, который начал поступать в квартиры через открытые окна. Когда те бросились к ним, ужаснулись от огня, достигал почти пятого этажа, рассказывает Константин.

Константин

Какой-то шум, треск, стрельба - похожие звуки были - и дым. Я в окно увидел, ну не сообразил, на улицу. И очень большое пламя - вот там вот - со стороны вот нас, со стороны окон, я увидел, что очень большое пламя. Вот страшно было, от неожиданности, потому что очень большая задымлённость, и в окна пошёл дым, даже при плотном закрытии дым ощущался.

Чрезвычайникам сообщили, что горят 2 гаража и 6 хозяйственных сооружений. К месту происшествия немедленно отправились семь отделений на автоцистернах из 4-х частей ГСЧС Харькова. Здесь пожар охватил около 150 кв.м площади. Достаточно плотная застройка усложняла подъезд спецтехники чрезвычайников, было недостаточно места для маневра автомобилей, поэтому было решено, говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, задействовать малогабаритные аварийно-спасательные автомобили.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГСЧС в Харьк.обл

На месте работала оперативно-следственная группа, устанавливается, был задействован также наш сотрудник, устанавливается причина возникновения пожара. Рассматривается, есть предварительные причины возникновения данного происшествия, пожара, имеется в виду. Рассматривается в первую очередь - это неосторожное, пока квалифицируется как неосторожное обращение с огнём неизвестного лица, определённый очаг пожара находился в одной из хозяйственных построек, определённый был доступ к нему посторонних лиц.

Тем, чьи сараи и гаражи выгорели почти полностью, хозяевам приходится разгребать последствия пожара и искать хоть какие-то уцелевшие вещи. У Евгения в одном из гаражей хранились, говорит, в основном, металлические вещи, они почти не пострадали.

Евгений

Просто с утра позвонили, что был пожар, возможно, это был поджог. Да, просто чтобы я приехал забрал свои вещи, ну посмотрел, может что-нибудь уцелело. - И что уцелело? - Мои диски, ну резина пришла в негодность.

Константин

У нас наш сарай пострадал, да, напротив окон как раз, очень сильно. - Что пострадало? - Выгорела там часть. Крыша, фактически всё там внутри перегорело.

Благодаря оперативным действиям чрезвычайников спасти удалось 5 гаражей, 3 хозяйственные постройки, находившиеся поблизости и один легковой автомобиль.

В пятнадцать минут первого пожар локализовали, в 03:10 были окончательно ликвидировали все очаги горения.