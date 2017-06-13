В Харькове иномарка влетела в автомобиль "скорой". Есть пострадавшие

13 июня 2017 г. 9:59
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Авария произошла сегодня, около 00:05 на Московском проспекте.

Машина "скорой" двигалась в крайней правой полосе в сторону ХТЗ со стороны ул. Богдана Хмельницкого. На встречу ему двигался автомобиль "Соната", который выехал на встречную полосу в результате чего произошло ДТП.

Водитель машины медиков пытался избежать удара, повернув налево, но столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, водительиномарки управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.

По предварительным данным водителя и врача "скорой" госпитализировали.

На месте находилась следственно-оперативная группа. Водителя иномарки патрульные доставили в больницу, что би проверить его на наличие алкоголя в крови.

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