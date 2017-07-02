В Харькове иностранца подозревают в растлении малолетних

Накануне о происшествии в отдел полиции сообщила 31-летняя мать девочки. Женщина рассказала, что 28-летний гражданин другого государства совершил развратные действия в отношении ее 14-летней дочери. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Как выяснилось, накануне женщина обращалась в Киевский отдела полиции с заявлением об исчезновении девушки. Несовершеннолетняя ушла из дома и выключила телефон. Правоохранители разыскали несовершеннолетнюю девушку через несколько часов. Последняя пошла к своему парню, и все время находилась у него.

После того, как мать узнала о том, что между молодым человеком и ее дочерью произошли интимные отношения, решила обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Установлено, что молодые люди познакомились в одной из социальных сетей. После чего решили встретиться в арендованной квартире.

В настоящее время для установления всех обстоятельств открыто уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и назначено ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.