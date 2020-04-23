В Харькове иностранец напал на патрульных

23 апреля 2020 г. 11:00
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Вчера, 22 апреля, во время патрулирования по улице Дербентской инспекторы патрульной полиции заметили темнокожего мужчину, который, увидев их, резко изменил направление движения и ускорился. Такое поведение показалось правоохранителям странным, поэтому они решили остановить мужчину для проверки и проведения беседы.
 
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харькова, во время общения с полицейскими мужчина начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, а также имел явные признаки наркотического опьянения. Впоследствии он начал раздеваться, взял в руки деревянную палку и внезапно ударил по руке инспектора патрульной полиции.
 
С целью отражения нападения на полицейского и задержания правонарушителя патрульные, согласно ЗУ "О Национальной полиции", применили к мужчине физическую силу, а также специальные средства. Нападающий был задержан.
 
В результате нападения, патрульный получил телесные повреждения. По предварительному диагнозу, у него гематома плечевой мышцы правой руки.
 
На место приезжала следственно-оперативная группа. Сейчас решается вопрос о квалификации действий мужчины.
Видео: 

Драка с полицией

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