В Харькове иностранец напал на патрульных

Вчера, 22 апреля, во время патрулирования по улице Дербентской инспекторы патрульной полиции заметили темнокожего мужчину, который, увидев их, резко изменил направление движения и ускорился. Такое поведение показалось правоохранителям странным, поэтому они решили остановить мужчину для проверки и проведения беседы.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харькова, во время общения с полицейскими мужчина начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, а также имел явные признаки наркотического опьянения. Впоследствии он начал раздеваться, взял в руки деревянную палку и внезапно ударил по руке инспектора патрульной полиции.

С целью отражения нападения на полицейского и задержания правонарушителя патрульные, согласно ЗУ "О Национальной полиции", применили к мужчине физическую силу, а также специальные средства. Нападающий был задержан.

В результате нападения, патрульный получил телесные повреждения. По предварительному диагнозу, у него гематома плечевой мышцы правой руки.