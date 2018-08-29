В Харькове иностранец ограбил девушку

29 августа 2018 г. 11:17
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28 августа в 03.51 в полицию обратилась 18-летняя жительница села Буды Харьковского района и сообщила, что возле дома № 40 по проспекту Науки неизвестный выхватил у нее мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении грабежа полицейские разоблачили 22-летнего гражданина Марокко. У злоумышленника полицейские изъяли вещественное доказательство - похищенный телефон. 

Как выяснилось, что парень уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного имущественного преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному иностранцу сообщено о подозрении в совершении грабежа. Он находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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