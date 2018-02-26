В Харькове иностранец ограбил мужчину

26 февраля 2018 г. 11:27
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В полицию обратился 26-летний мужчина и сообщил, что на улице возле подъезда на него напал неизвестный, избил, сорвал с шеи золотую цепочку, забрал из куртки мобильный телефон и деньги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Киеве.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст.186 (грабеж) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении грабежа.

Полицейские проверяют его причастность к совершению других преступлений на территории Харькова и Киева.

 

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