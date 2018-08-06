В Харькове иностранка с молотком напала в подъезде на женщину и ограбила

Вечером 4 августа в полицию с заявлением обратилась 60-летняя женщина и рассказала, что около 18-00 в подъезде жилого дома по бульвару Сергея Грицевца на нее с молотком напал неизвестная женщина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленница ударила харьковчанку в левое плечо и сорвала с ее шеи золотую цепочку с золотой ладанкой.

Сведения о данном событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день за совершение разбоя полицейские задержали 39-летнюю гражданку Беларуси, которая живет в Харькове в съемной квартире и торгует одеждой на одном из городских рынков.

Правоохранители установили, что задержанная распланировала нападение на женщину заранее. С этой целью она 4 августа около 18-00 злоумышленница пришла к дому потерпевшей и ждала ее на 9 этаже.

Как только харьковчанка вышла из лифта, злоумышленница напала на нее и попыталась вырвать из рук сумку.

Женщина начала активно сопротивляться, тогда нападающая ударила свою жертву молотком и сорвала с нее ювелирные украшения.

Вещественные доказательства - молоток и золотую цепочку – полицейские изъяли.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции статьи женщине грозит до 7 лет тюремного заключения.