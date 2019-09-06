В Харькове ищут 13-летнего подростка с игрушечным пистолетом, сбежавшего из больницы

В Харькове разыскивают пропавшего 13-летнего подростка.

Как сообщили в Службе розыска детей ГУНП в Харьковской области, в полицию от дежурного врача Харьковской городской больницы № 18 поступило сообщение о том, что из больницы сбежал Маренич Михаил.

Михаил имеет рост примерно 150 см, худощавое телосложение, коротко стриженные светлые волосы. При себе имел игрушечный пистолет.

Подросток был одет в футболку белого цвета, шорты светлого цвета, на ногах - мокасины синего цвета.

По данным полиции, ребенок может попрошайничать в районе Салтовского жилмассива, ТРЦ "Украина", ТРЦ "Даффи", ТРЦ "Караван" и станции метро Студенческая.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом правоохранители просят обратиться к Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 935040, 0688404049 - дежурная часть Немышлянского ОП, 095722588 - ювенальная превенция главного управления, или другим удобным способом.