 

В Харькове ищут 13-летнего подростка с игрушечным пистолетом, сбежавшего из больницы

06 сентября 2019 г. 11:22
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В Харькове разыскивают пропавшего 13-летнего подростка.

Как сообщили в Службе розыска детей ГУНП в Харьковской области, в полицию от дежурного врача Харьковской городской больницы № 18 поступило сообщение о том, что из больницы сбежал Маренич Михаил.

Михаил имеет рост примерно 150 см, худощавое телосложение, коротко стриженные светлые волосы. При себе имел игрушечный пистолет.

Подросток был одет в футболку белого цвета, шорты светлого цвета, на ногах - мокасины синего цвета.

По данным полиции, ребенок может попрошайничать в районе Салтовского жилмассива, ТРЦ "Украина", ТРЦ "Даффи", ТРЦ "Караван" и станции метро Студенческая.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом правоохранители просят обратиться к Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, (057) 935040, 0688404049 - дежурная часть  Немышлянского ОП, 095722588 - ювенальная превенция главного управления, или другим удобным способом.

 

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