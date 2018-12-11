В Харькове ищут 16-летнюю девочку, которая сбежала из дома через окно

11 декабря 2018 г. 11:25
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Харьковские правоохранители разыскивают 16-летнюю Софию Вольнович, которая сбежала из дома.

Об этом сообщили в Немышлянском отделе ГУНП Украины в Харьковской области.

В полицию обратилась мать девочки, которая рассказала правоохранителям, что утром 11 декабря не нашла дочку в ее комнате.

Вероятно, девочка покинула комнату через окно.

Девочка ростом около 176 см,  имеет короткие волосы сиреневого цвета, худощавого телосложения.

Пропавшая была одета в красную куртку с капюшоном, серебристого цвета ботинки.

 

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