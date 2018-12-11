В Харькове ищут 16-летнюю девочку, которая сбежала из дома через окно

Харьковские правоохранители разыскивают 16-летнюю Софию Вольнович, которая сбежала из дома.
Об этом сообщили в Немышлянском отделе ГУНП Украины в Харьковской области.
В полицию обратилась мать девочки, которая рассказала правоохранителям, что утром 11 декабря не нашла дочку в ее комнате.
Вероятно, девочка покинула комнату через окно.
Девочка ростом около 176 см, имеет короткие волосы сиреневого цвета, худощавого телосложения.
Пропавшая была одета в красную куртку с капюшоном, серебристого цвета ботинки.