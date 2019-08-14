В Харькове ищут девочку, сбежавшую из санатория

В Харькове разыскивают пропавшую 15-летнюю Евгению Хмелеву.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девочка 11 августа сбежала из Харьковского областного многопрофильного детского санатория.

На вид разыскиваемой 15-16 лет, девочка ростом 150-155 см, имеет худощавое телосложение, светло-рыжие волосы средней длины и светло-серые глаза. На лице у нее есть веснушки.

Пропавшая была одета в розовую футболку, черные бриджи и синего цвета кроссовки. При себе она имела черный рюкзак.

В полиции просят информацию о местонахождении разыскиваемой сообщать в Основянский отдел полиции по телефонам: (057) 737-40-22, 066-24-60-391, 098-08-45-688 или 102.