В Харькове ищут девушку, которая ушла гулять и не вернулась

В Харькове пропала несовершеннолетняя Карина Репина, 2004 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 22 сентября около 9 часов утра ушла гулять и до настоящего времени не вернулась.

Разыскиваемой на вид 16-18 лет, девушка ростом 160 см, имеет среднее телосложение, русые длинные волосы, карие глаза.

Девушка была одета в синюю кофту с капюшоном с надписью "levis", темно-серые рваные джинсы, серые кроссовки, при себе имела черный рюкзак.

Пропавшая имеет особую примету в виде родинки на левой щеке.

В полиции просят какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетней сообщать в полицию по телефонам 102 или 737-23-46.