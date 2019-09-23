 

В Харькове ищут девушку, которая ушла гулять и не вернулась

23 сентября 2019 г. 10:36
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В Харькове пропала несовершеннолетняя Карина Репина, 2004 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, девушка 22 сентября около 9 часов утра ушла гулять и до настоящего времени не вернулась. 

Разыскиваемой на вид 16-18 лет, девушка ростом 160 см, имеет среднее телосложение, русые длинные волосы, карие глаза.

Девушка была одета в синюю кофту с капюшоном с надписью "levis", темно-серые рваные джинсы, серые кроссовки, при себе имела черный рюкзак.

Пропавшая имеет особую примету в виде родинки на левой щеке.

В полиции просят какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетней сообщать в полицию по телефонам 102 или 737-23-46.

 

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