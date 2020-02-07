В Харькове ищут молодую женщину, пропавшую по пути с работы домой несколько дней назад

07 февраля 2020 г. 20:30
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В Харькове разыскивают пропавшую 31-летнюю Татьяну Кравцову.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 февраля харьковчанка вышла с работы по улице Мельникова, 7 и до настоящего времени не вернулась. 

Татьяна имеет рост 165 см, волосы русые до плеч, среднего телосложения, глаза голубые.

Пропавшая была одета в черную куртку с оранжевым капюшоном, черные сапоги, серую шапку, джинсы. Женщина носит очки.

В полиции просят всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой сообщить ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

 

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