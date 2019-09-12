В Харькове ищут подростка, пропавшего несколько дней назад

В Харькове пропал Дмитрий Антонцев, 2002 года рождения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 сентября около 15:00 подросток ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Парню на вид 16-17 лет, рост 150-155 см, имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы, овальное лицо и карие глаза.

Дмитрий был одет в рубашку голубого цвета, джинсы светлого цвета, темные кроссовки.

При себе парень имел рюкзак серо-зеленого цвета.

Всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого полицейские просят сообщать ее в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 095-65-97-395, «102» или другим способом.