 

В Харькове ищут подростка, пропавшего несколько дней назад

12 сентября 2019 г. 13:34
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В Харькове пропал Дмитрий Антонцев, 2002 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 8 сентября около 15:00 подросток ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. 

Парню на вид 16-17 лет, рост 150-155 см, имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы, овальное лицо и карие глаза.

Дмитрий был одет в рубашку голубого цвета, джинсы светлого цвета, темные кроссовки.

При себе парень имел рюкзак серо-зеленого цвета.

Всех владеющих информацией о местонахождении разыскиваемого полицейские просят  сообщать ее в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 095-65-97-395, «102» или другим способом.

 

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