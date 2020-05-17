Полиция ищет подростка, сбежавшего из больницы

17 мая 2020 г. 15:22
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В Харькове полицейские разыскивают пропавшего несовершеннолетнего Германа Корсукова. 

Подросток 2010 года рождения 17 мая около 9:45 самостоятельно покинул помещение детского отделения харьковской больницы.

Мальчик имеет рост 146 см, темные волосы.

Отмечается, что он плохо разговаривает.  

На момент исчезновения парень был одет в зеленую кофту с рисунком и зеленые брюки. 

В полиции просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом сообщить ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом. 

 

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