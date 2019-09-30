 

В Харькове ищут подростка, ушедшего из дома после ссоры с матерью

30 сентября 2019 г. 10:50
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В Харькове разыскивают пропавшего подростка Дмитрия Подлегаева.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мальчик 2007 года рождения 29 сентября после ссоры с матерью ушел из дома и не вернулся. 

Подростку на вид 12-13 лет, он имеет рост 150 см, худощавое телосложение и светлые короткие волосы.

На момент исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с оранжевыми вставками, черно-белые кроссовки, черные спортивные штаны.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полицейские просят сообщить ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.

 

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