В Харькове ищут подростка, ушедшего из дома после ссоры с матерью

В Харькове разыскивают пропавшего подростка Дмитрия Подлегаева.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мальчик 2007 года рождения 29 сентября после ссоры с матерью ушел из дома и не вернулся.

Подростку на вид 12-13 лет, он имеет рост 150 см, худощавое телосложение и светлые короткие волосы.

На момент исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с оранжевыми вставками, черно-белые кроссовки, черные спортивные штаны.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом полицейские просят сообщить ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным способом.