В Харькове ищут пропавшего подростка

28 мая 2019 г. 15:13
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В Харькове разыскивают пропавшего Михаила Сидоренко, 2003 года рождения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 мая вечером подросток ушел из дома и не вернулся. 

Разыскиваемому парню на вид 16-17 лет, он имеет рост 185 см, худощавое телосложение, прямые волосы, волосы, окрашенные в белый цвет, и карие глаза.

Подросток был одет в белую футболку, штаны болотного цвета, красные кроссовки. На правой руке у него имеется татуировка в форме иероглифов.

Какую-либо информацию о разыскиваемом полицейские просят сообщать в Слободской отдел полиции по телефонам 737-13-66, 737-23-46, 073-20-30-535 или 102.

 

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