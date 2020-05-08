В Харькове ищут пропавшую 17-летнюю девушку

08 мая 2020 г. 12:21
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В Харькове разыскивают пропавшую 17-летнюю Виолетту Фурсину. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, девушка 7 мая не вернулась домой после прогулки.

Пропавшая ростом около 165 см, имеет среднее телосложение, волосы темные до плеч, глаза карие.

Девушка была одета в куртку, джинсы и светлую кофту с капюшоном.

Фото разыскиваемой девушки полиция не предоставила.

В полиции просят всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой девушки сообщить информацию об этом в Индустриальный отдел полиции по телефонам: (057) 93-50-64 или 102.

 

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