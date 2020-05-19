В Харькове ищут пропавшую 17-летнюю девушку

19 мая 2020 г. 16:46
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Харьковские правоохранители разыскивают пропавшую 17-летнюю Маргариту Гарибян, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции,  девушка 2003 года рождения 18 мая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. 

Пропавшая имеет рост 172 см, длинные волосы, среднего телосложения. На руках у девушки есть шрамы в районе кисти.

На момент исчезновения она была одета в черную джинсовую куртку, черные кроссовки Nike. При себе девушка имела розовую сумку.

Всех владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой в полиции просят сообщать ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 0956641561 или другим удобным способом.

 

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